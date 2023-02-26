Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1856

Отец: Яскин Иосиф Иванов

Мать: Яскина Евдокия (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1880

Муж: Пузанков Иван (Фадеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Пузанков Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Пузанков Иван (Фадеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1882

Дочь: (Пузанькова) Наталия Иванова

Отец ребёнка: Пузанков Иван (Фадеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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