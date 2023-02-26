Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова
Место рождения
Дата рождения21.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1856
Отец: Яскин Иосиф Иванов
Бракосочетание
24.10.1880
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1881
Отец ребёнка: Пузанков Иван (Фадеев)
Рождение ребёнка
13.08.1882
Дочь: (Пузанькова) Наталия Иванова
Отец ребёнка: Пузанков Иван (Фадеев)
Смерть
Неизвестно