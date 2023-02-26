Яскина Евдокия (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти03.08.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Зябкин Григорий Павлов
Мать: Зябкина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
13.12.1852
Сын: Яскин Павел Иосифов
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1854
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1856
Дочь: Пузанкова Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1859
Сын: Яскин Иоанн ст
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Яскин Деомид Иосифов
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1871
Сын: Яскин Иван Иосифов
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1874
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1876
Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов
Смерть
03.08.1876
Причина смерти: от натуральной