Яскина Евдокия (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскина Евдокия (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

03.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Зябкин Григорий Павлов

Мать: Зябкина Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
13.12.1852

Сын: Яскин Павел Иосифов

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1854

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1856

Дочь: Пузанкова Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1859

Сын: Яскин Иоанн ст

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Яскин Деомид Иосифов

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
12.01.1871

Сын: Яскин Иван Иосифов

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Яскин Николай Иосифов

Отец ребёнка: Яскин Иосиф Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.08.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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