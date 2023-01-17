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Яскин Иван Иосифов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1871

Отец: Яскин Иосиф Иванов

Мать: Яскина Евдокия (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Яскин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
29.10.1898

Сын: Яскин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1900

Сын: Яскин Семён Иванов

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1905

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Яскин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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