Яскин Иван Иосифов
Место рождения
Дата рождения12.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1871
Отец: Яскин Иосиф Иванов
Бракосочетание
26.01.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
05.07.1897
Сын: Яскин Сергей Иванов
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
29.10.1898
Сын: Яскин Михаил Иванов
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
02.02.1900
Сын: Яскин Семён Иванов
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
21.10.1905
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Яскин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Яскина Наталия Никифорова
Смерть
Неизвестно