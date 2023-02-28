Яскина (Навоева) Наталия Никифорова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
26.01.1892
Муж: Яскин Иван Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
05.07.1897
Сын: Яскин Сергей Иванов
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
29.10.1898
Сын: Яскин Михаил Иванов
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
02.02.1900
Сын: Яскин Семён Иванов
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
21.10.1905
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Яскин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Смерть
Неизвестно