Яскина (Навоева) Наталия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскина (Навоева) Наталия Никифорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Мать: Навоева (навойчикова) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Яскин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1898

Сын: Яскин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1900

Сын: Яскин Семён Иванов

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1905

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Яскин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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