Навоев (Навойчиков) Никифор Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навоев (Навойчиков) Никифор Григориев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.06.1845

Дата смерти

24.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1845

Отец: Навоев Григорий Парфенов

Мать: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Яскина (Навоева) Наталия Никифорова

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1874

Дочь: (Навоева) Марфа (Мавра) Никифорова

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: (Навоева (Навойчикова)) Анна ст

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1878

Сын: Навоев(Навойчиков) Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1880

Дочь: (Навоева) Анна Никифорова

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1881

Дочь: (Навоева) Елена Никифорова

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: (Навоева) Ксения Никифорова

Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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