Навоев (Навойчиков) Никифор Григориев
Место рождения
Дата рождения01.06.1845
Дата смерти24.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Навоев Григорий Парфенов
Мать: Параскева Леонтиева
Дочь: Яскина (Навоева) Наталия Никифорова
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Дочь: (Навоева) Марфа (Мавра) Никифорова
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Дочь: (Навоева (Навойчикова)) Анна ст
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Сын: Навоев(Навойчиков) Фёдор Никифоров
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Дочь: (Навоева) Анна Никифорова
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Дочь: (Навоева) Елена Никифорова
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Дочь: (Навоева) Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова