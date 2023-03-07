Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти23.11.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
08.11.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Яскина Наталия Никифорова
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Рождение ребёнка
01.05.1874
Дочь: Марфа (Мавра) Никифорова
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Рождение ребёнка
11.02.1878
Сын: Навоев(навойчиков) Фёдор Никифоров
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Рождение ребёнка
18.01.1880
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Рождение ребёнка
19.05.1881
Дочь: Елена Никифорова
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Ксения Никифорова
Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Смерть
23.11.1897