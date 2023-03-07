Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навоева (Навойчикова) (Алексеева) Ирина Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

23.11.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пирожков Иван Кодратов

Мать: Пирожкова Мавра (Марфа Моисеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Яскина Наталия Никифорова

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1874

Дочь: Марфа (Мавра) Никифорова

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1878

Сын: Навоев(навойчиков) Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1880

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1881

Дочь: Елена Никифорова

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Ксения Никифорова

Отец ребёнка: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.11.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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