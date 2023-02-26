Пирожкова Мавра (Марфа Моисеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Мокий Иванов
Мать: ?
Сын: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Навоева (навойчикова) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Сын: Пирожков - Алексеев Иван Иванов
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Сын: Алексеев - Пирожков Максим Иванов
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Сын: Пирожков - Алексеев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов
Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов