Пирожкова Мавра (Марфа Моисеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова Мавра (Марфа Моисеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мокий Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
1845

Муж: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1849

Сын: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Навоева (навойчикова) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1853

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1856

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1858

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1859

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1860

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1861

Сын: Пирожков Георгий Иванов

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1864

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пирожков - Алексеев Иван Иванов

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексеев - Пирожков Максим Иванов

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Пирожков - Алексеев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Алексеев Петр Иванович

Отец ребёнка: Пирожков Иван Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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