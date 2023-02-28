Пирожков - Алексеев Антоний Иванов
Место рождения
Дата рождения09.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1849
Бракосочетание
04.02.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1877
Дочь: Наталия Антонова
Мать ребёнка: Пирожкова Параскева Прохорова
Рождение ребёнка
15.02.1879
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Пирожкова Параскева Прохорова
Рождение ребёнка
09.11.1880
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Пирожкова Параскева Прохорова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пирожков Александр Антонов
Мать ребёнка: Пирожкова Параскева Прохорова
Смерть
Неизвестно