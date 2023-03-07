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Пирожкова Параскева Прохорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1877

Дочь: Наталия Антонова

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1879

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1880

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Пирожков Александр Антонов

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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