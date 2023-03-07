Пирожкова Параскева Прохорова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1877
Дочь: Наталия Антонова
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов
Рождение ребёнка
15.02.1879
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1880
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пирожков Александр Антонов
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Антоний Иванов
Смерть
Неизвестно