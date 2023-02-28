Пирожков - Алексеев Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Рождение ребёнка
05.11.1890
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева
Рождение ребёнка
30.01.1893
Сын: Пирожков - Алексеев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева
Рождение ребёнка
01.10.1895
Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева
Рождение ребёнка
10.06.1899
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно