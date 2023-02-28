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Пирожков - Алексеев Михаил Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Пирожков Иван Кодратов

Мать: Пирожкова Мавра (Марфа Моисеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1890

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Пирожков - Алексеев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Пирожков Роман Михайлов

Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1899

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова - Алексеева Анна Кодратьева

Смерть
Неизвестно
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