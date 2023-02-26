Параскева Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1835
Дочь: Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов
Рождение ребёнка
04.11.1837
Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов
Рождение ребёнка
18.11.1838
Сын: Навоев Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов
Рождение ребёнка
04.03.1844
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов
Рождение ребёнка
01.06.1845
Сын: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев
Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов
Рождение ребёнка
06.12.1847
Сын: Навоев Нил Григорьев
Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов
Смерть
Неизвестно