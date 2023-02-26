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Параскева Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1835

Дочь: Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1837

Сын: Навоев Павел Григорьев

Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1838

Сын: Навоев Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1844

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Навоев (навойчиков) Никифор Григориев

Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1847

Сын: Навоев Нил Григорьев

Отец ребёнка: Навоев Григорий Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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