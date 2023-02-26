Навоев Григорий Парфенов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти05.06.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
05.10.1835
Дочь: Пелагия Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Леонтиева
Рождение ребёнка
04.11.1837
Мать ребёнка: Параскева Леонтиева
Рождение ребёнка
18.11.1838
Сын: Навоев Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Леонтиева
Рождение ребёнка
04.03.1844
Дочь: (Навоева) Мария Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Леонтиева
Рождение ребёнка
01.06.1845
Сын: Навоев (Навойчиков) Никифор Григориев
Мать ребёнка: Параскева Леонтиева
Рождение ребёнка
06.12.1847
Сын: Навоев Нил Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Леонтиева
Смерть
05.06.1850