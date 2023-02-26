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Навоев Григорий Парфенов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

05.06.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Навоев ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
05.10.1835

Дочь: Пелагия Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1837

Сын: Навоев Павел Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1838

Сын: Навоев Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1844

Дочь: (Навоева) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Навоев (Навойчиков) Никифор Григориев

Мать ребёнка: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1847

Сын: Навоев Нил Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.06.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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