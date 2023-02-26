Пузаньков Адриан 2-й
Место рождения
Дата рождения24.08.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1848
Бракосочетание
08.10.1878
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879
Дочь: (Пузанькова) Анна Адрианова
Мать ребёнка: Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Пузаньков Алексей Андреев
Мать ребёнка: Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова
Смерть
Неизвестно