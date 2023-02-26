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Пузаньков Адриан 2-й

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1848

Отец: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Мать: Пузанкова (Оловянникова) Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1878

Жена: Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: (Пузанькова) Анна Адрианова

Мать ребёнка: Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Пузаньков Алексей Андреев

Мать ребёнка: Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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