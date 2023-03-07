Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мамонов Егор Петров
Мать: ?
Бракосочетание
08.10.1878
Муж: Пузаньков Адриан 2-й
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879
Дочь: Анна Адрианова
Отец ребёнка: Пузаньков Адриан 2-й
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Пузаньков Алексей Андреев
Отец ребёнка: Пузаньков Адриан 2-й
Смерть
Неизвестно