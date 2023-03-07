Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанькова (Мамонова) Устина Егорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мамонов Егор Петров

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1878

Муж: Пузаньков Адриан 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Анна Адрианова

Отец ребёнка: Пузаньков Адриан 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Пузаньков Алексей Андреев

Отец ребёнка: Пузаньков Адриан 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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