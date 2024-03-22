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(Румакина) Мария Аввакумова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.01.1852

Дата смерти

02.02.1878

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1852

Отец: Румакин Аввакум Стефанов

Мать: Румакина Ульяния Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Пузанков Адриан (Фадеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1876

Сын: Пузаньков Василий Андрианов

Отец ребёнка: Пузанков Адриан (Фадеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1877

Дочь: Анна Адрианова

Отец ребёнка: Пузанков Адриан (Фадеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.02.1878
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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