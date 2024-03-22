(Румакина) Мария Аввакумова
Место рождения
Дата рождения25.01.1852
Дата смерти02.02.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1852
Отец: Румакин Аввакум Стефанов
Мать: Румакина Ульяния Павлова
Бракосочетание
03.11.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1876
Сын: Пузаньков Василий Андрианов
Отец ребёнка: Пузанков Адриан (Фадеев)
Рождение ребёнка
06.12.1877
Дочь: Анна Адрианова
Отец ребёнка: Пузанков Адриан (Фадеев)
Смерть
02.02.1878