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Румакина Ульяния Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

22.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1850

Сын: Румакин Иван Аввакумов

Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1852

Дочь: Мария Аввакумова

Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1855

Дочь: Ольга Аввакумова

Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1859

Сын: Румакин Фёдор Аввакумов

Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Румакин Андрей Аввакумов

Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.09.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от старости
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