Румакина Ульяния Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти22.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1850
Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов
Рождение ребёнка
25.01.1852
Дочь: Мария Аввакумова
Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов
Рождение ребёнка
08.07.1855
Дочь: Ольга Аввакумова
Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов
Рождение ребёнка
09.02.1859
Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Румакин Аввакум Стефанов
Смерть
22.09.1909
Причина смерти: от старости