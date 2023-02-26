Пузанкова - Палапова Наталия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанкова - Палапова Наталия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

01.12.1842

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1824

Муж: Пузанков Сергей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1825

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1830

Сын: Пузанков Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Агафия Сергеева

Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1832

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1834

Сын: Пузанков Николай (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1839

Дочь: Ольга (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.08.1840

Муж: Палапов Григорий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1840

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Палапов Григорий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.12.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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