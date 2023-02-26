Пузанкова - Палапова Наталия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти01.12.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1825
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
29.01.1830
Сын: Пузанков Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Агафия Сергеева
Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
30.01.1832
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Пузанков Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
03.12.1834
Сын: Пузанков Николай (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.1839
Дочь: Ольга (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.08.1840
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1840
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Палапов Григорий Семёнов
Смерть
01.12.1842