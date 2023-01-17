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Пузанков Григорий Сергеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.01.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1830

Отец: Пузанков Сергей Григорьев

Мать: Пузанкова - Палапова Наталия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Пузанкова Агрипина (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1854

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1855

Сын: Пузанков Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1857

Сын: Пузанков Павел Григорьев

Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1859

Сын: Пузанков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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