Пузанков Григорий Сергеев
Место рождения
Дата рождения29.01.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1830
Бракосочетание
01.11.1853
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.06.1854
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)
Рождение ребёнка
03.07.1855
Сын: Пузанков Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)
Рождение ребёнка
21.01.1857
Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)
Рождение ребёнка
09.09.1859
Мать ребёнка: Пузанкова Агрипина (Акимова)
Смерть
Неизвестно