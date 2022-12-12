Исправников Симон Степанович
Место рождения
Дата рождения1683
Дата смерти1757
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Исправников Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Исправников Тимофей Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Исправников Осип Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Исправников Макей Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Исправников Петр Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Исправников Никита Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Исправников Петр Симонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757