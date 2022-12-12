Исправников Осип Симонович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Исправников Симон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Прасковья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Исправников Иван Осипович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно