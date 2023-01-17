Исправников Макей Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправников Макей Симонович

Исправников Макей Симонович

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Исправников Симон Степанович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1739

Сын: Исправников Павел Макеевич

Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Исправников Семен Макеевич

Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Парасковья Макеевна

Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Василиса Макеевна

Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Настасья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close