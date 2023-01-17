Исправников Макей Симонович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Исправников Симон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Исправников Павел Макеевич
Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Исправников Семен Макеевич
Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Парасковья Макеевна
Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Василиса Макеевна
Мать ребёнка: Исправникова Настасья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно