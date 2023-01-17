Исправников Никита Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправников Никита Симонович

Исправников Никита Симонович

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Исправников Симон Степанович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Никитовна

Мать ребёнка: Исправникова Огафья Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Офимья Никитовна

Мать ребёнка: Исправникова Огафья Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Исправников Матвей Никитович

Мать ребёнка: Исправникова Огафья Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Огафья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close