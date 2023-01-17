Исправников Никита Симонович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Исправников Симон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Никитовна
Мать ребёнка: Исправникова Огафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Офимья Никитовна
Мать ребёнка: Исправникова Огафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Исправников Матвей Никитович
Мать ребёнка: Исправникова Огафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно