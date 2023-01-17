Исправников Петр Симонович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Исправников Симон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Исправников Иван Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Маря Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Софья Петровна
Мать ребёнка: Исправникова Маря Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Исправников Никита Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Маря Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно