Исправников Тимофей Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправников Тимофей Симонович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Исправников Симон Степанович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Исправников Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Исправников Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Василиса Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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