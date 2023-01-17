Исправников Тимофей Симонович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Исправников Симон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Исправников Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Исправников Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Исправникова Василиса Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно