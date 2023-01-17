Исправников Петр Симонович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Исправников Симон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Исправников Елисей Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Исправников Григорей Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Исправникова Анна Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно