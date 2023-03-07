Непеина Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Григория Савина (ок. 1725-1793) и его жены Ксении Сергеевой (1729).
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Крупнова Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Дочь священника Васильевской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Непеина Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Непеина Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Непеин Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Непеина Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Непеина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно