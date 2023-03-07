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Непеина Анна Григорьевна

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Григория Савина (ок. 1725-1793) и его жены Ксении Сергеевой (1729).
Рождение ребёнка
1765

Сын: Непеин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Непеин Федот Гаврилович

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Крупнова Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Васильевской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Непеина Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Непеин Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Непеин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Непеин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Непеина Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Непеин Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Непеина Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Непеина Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Непеин Гаврила Яковлевич

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непеин Гаврила Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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