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Непеин Петр Гаврилович

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Непеин Гаврила Яковлевич

Мать: Непеина Анна Григорьевна

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1782
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Работа или профессия
1788
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Произведен во диакона града Вологды Владимирской церкви, что у Пороховой башни.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Непеин Николай Петрович

Мать ребёнка: Непеина Пелагея Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Непеин Александр Петрович

Мать ребёнка: Непеина Пелагея Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Непеина Анна Петровна

Мать ребёнка: Непеина Пелагея Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непеина Пелагея Петровна

Смерть
1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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