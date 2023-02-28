Непеин Петр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Непеин Гаврила Яковлевич
Мать: Непеина Анна Григорьевна
Образование
1782
Обучается в Семинарии.
Работа или профессия
1788
Произведен во диакона града Вологды Владимирской церкви, что у Пороховой башни.
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Непеина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Непеин Александр Петрович
Мать ребёнка: Непеина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Непеина Анна Петровна
Мать ребёнка: Непеина Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непеина Пелагея Петровна
Смерть
1830