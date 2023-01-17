Непеина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеина Пелагея Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1819

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Непеин Николай Петрович

Отец ребёнка: Непеин Петр Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Непеин Александр Петрович

Отец ребёнка: Непеин Петр Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Непеина Анна Петровна

Отец ребёнка: Непеин Петр Гаврилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непеин Петр Гаврилович

Смерть
1819
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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