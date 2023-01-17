Непеина Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Непеин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Непеин Александр Петрович
Отец ребёнка: Непеин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Непеина Анна Петровна
Отец ребёнка: Непеин Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819