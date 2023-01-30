Непеин Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Непеина Феоктиста Яковлевна
Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Непеина Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Непеина Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Священник Богородицерождественской Пучининской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно