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Непеин Яков Гаврилович

Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Непеин Гаврила (Гавриил) Яковлевич

Мать: Непеина Анна Григорьевна

Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непеина Ефросинья Васильевна

Образование
1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Непеин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна

Пучинино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Непеина Феоктиста Яковлевна

Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна

Пучинино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Непеина Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна

Пучинино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Непеина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна

Пучинино, Чебсарский район, Северный край
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Пучинино, Чебсарский район, Северный край
Священник Богородицерождественской Пучининской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Непеин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Непеина Ефросинья Васильевна

Пучинино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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