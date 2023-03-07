Непеин Афанасий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Непеин Гаврила Яковлевич
Мать: Непеина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Непеин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна
Работа или профессия
1816
Священник Троицкой церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Непеин Вечеслав Афанасьевич
Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Непеина Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Непеин Арсений Афанасьевич
Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Непеин Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно