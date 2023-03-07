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Непеин Афанасий Гаврилович

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Непеин Гаврила Яковлевич

Мать: Непеина Анна Григорьевна

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Непеин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Троицкой церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Непеин Вечеслав Афанасьевич

Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Непеина Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Непеин Арсений Афанасьевич

Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Непеин Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Непеина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непеина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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