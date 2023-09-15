Непеин Аполлоний Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеин Аполлоний Афанасьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Непеин Афанасий Гаврилович

Мать: Непеина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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