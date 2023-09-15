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Непеин Аполлоний Афанасьевич
Непеин Аполлоний Афанасьевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1820
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Непеин Афанасий Гаврилович
1786 г.р.
Мать
Непеина Александра Ивановна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Непеин Афанасий Гаврилович
Мать:
Непеина Александра Ивановна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1820
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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