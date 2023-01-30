Непеин Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепеин Михаил Гаврилович

Непеин Михаил Гаврилович

Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1781

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Непеин Гаврила (Гавриил) Яковлевич

Мать: Непеина Анна Григорьевна

Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непеина Мария

Образование
1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Мироносицкой церкви.
Работа или профессия
С 1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Протоиерей. Священник Кафедрального Собора.
Работа или профессия
1832
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Протоиерей Мироносицкой церкви, вдов.
Смерть
1833
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.