Непеин Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непеина Мария
Образование
1795
Обучается в Семинарии.
Работа или профессия
1816
Священник Мироносицкой церкви.
Работа или профессия
С 1830
Протоиерей. Священник Кафедрального Собора.
Работа или профессия
1832
Протоиерей Мироносицкой церкви, вдов.
Смерть
1833