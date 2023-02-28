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Непеин Федот Гаврилович

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Непеин Гаврила Яковлевич

Мать: Непеина Анна Григорьевна

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1782
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Работа или профессия
1785
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Выбыл в Олонецое наместничество, в приказные служители.
Смерть
Неизвестно
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