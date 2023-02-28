Непеин Федот Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Непеин Гаврила Яковлевич
Мать: Непеина Анна Григорьевна
Образование
1782
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Работа или профессия
1785
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Выбыл в Олонецое наместничество, в приказные служители.
Смерть
Неизвестно