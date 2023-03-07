Непеина Феодосия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Непеин Гаврила Яковлевич
Мать: Непеина Анна Григорьевна
Бракосочетание
1794
Муж: не указан
Пучинино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
"Выдана в замужество Грязовецкого уезда, церкви Рождества Пресвятые Богородицы, что в Пучинине, за дьячка Козму Алексеева"
Смерть
Неизвестно