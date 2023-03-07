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Непеина Феодосия Гавриловна

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1749 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Непеин Гаврила Яковлевич

Мать: Непеина Анна Григорьевна

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1794

Муж: не указан

Пучинино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
"Выдана в замужество Грязовецкого уезда, церкви Рождества Пресвятые Богородицы, что в Пучинине, за дьячка Козму Алексеева"
Смерть
Неизвестно
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