Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна

Место рождения

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1877

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Батюшев Степан Семенович

Мать: Батюшева Пелагея Тимофеевна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Пичугин Егор Прокофьевич

Рождение ребёнка
28.07.1898

Дочь: Постникова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: Карлушина Агрофена Егоровна

Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич

Рождение ребёнка
07.03.1907 ст.

Дочь: Березина Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич

Чарли, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Пичугин Василий Егорович

Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.03.1915

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич

Рождение ребёнка
29.10.1919

Дочь: Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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