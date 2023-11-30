Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
28.07.1898
Дочь: Постникова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: Карлушина Агрофена Егоровна
Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич
Рождение ребёнка
07.03.1907 ст.
Дочь: Березина Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич
Чарли, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1912
Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.03.1915
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич
Рождение ребёнка
29.10.1919
Дочь: Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Пичугин Егор Прокофьевич
Работа или профессия
Неизвестно