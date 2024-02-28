Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна
Место рождения
Дата рождения07.03.1907 ст.
Дата смерти21.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1931
Сын: Березин Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Березин Арсентий Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Арсентий Андреевич
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.04.1968
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область