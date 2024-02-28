Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна

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Место рождения

Чарли, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.03.1907 ст.

Дата смерти

21.04.1968

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907 ст.

Отец: Пичугин Егор Прокофьевич

Мать: Пичугина Екатерина Степановна

Чарли, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1931

Сын: Березин Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Березин Арсентий Андреевич

Рождение ребёнка
12.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Арсентий Андреевич

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.04.1968
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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