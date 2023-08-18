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Батюшев Степан Семенович

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Между 1814 и 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1820

Отец: Батюшев Семен Федорович

Мать: Батюшева Праcковья Степановна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1865

Жена: Батюшева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Батюшев Степан Степанович

Мать ребёнка: Батюшева Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Батюшева Пелагея Тимофеевна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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