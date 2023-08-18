Батюшев Степан Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1814 и 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1865
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Батюшев Степан Степанович
Мать ребёнка: Батюшева Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Батюшева Пелагея Тимофеевна
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)