Батюшева Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Тимофей Тимофеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1865
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Батюшев Степан Степанович
Отец ребёнка: Батюшев Степан Семенович
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Батюшев Степан Семенович
Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)