Батюшева Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшева Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Тимофей Тимофеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1865

Муж: Батюшев Степан Семенович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Батюшев Степан Степанович

Отец ребёнка: Батюшев Степан Семенович

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Батюшев Степан Семенович

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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