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Пичугин Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: Пичугин Егор Прокофьевич

Мать: Пичугина Екатерина Степановна