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Пичугин Василий Егорович
Пичугин Василий Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1912
Пол
Мужской
Отец
Пичугин Егор Прокофьевич
1870 г.р.
Мать
Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна
Около 1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец:
Пичугин Егор Прокофьевич
Мать:
Пичугина Екатерина Степановна
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