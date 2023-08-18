Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1898
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Постников Александр Егорович
Отец ребёнка: Постников Егор Егорович
Рождение ребёнка
06.12.1924
Дочь: Антонида Егоровна
Отец ребёнка: Постников Егор Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1927
Сын: Постников Леонид Егорович
Отец ребёнка: Постников Егор Егорович
Рождение ребёнка
20.07.1931
Дочь: Капитолина Егоровна
Отец ребёнка: Постников Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постников Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постников Егор Егорович