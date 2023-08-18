Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1898

Отец: Пичугин Егор Прокофьевич

Мать: Пичугина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Постников Александр Егорович

Отец ребёнка: Постников Егор Егорович

Рождение ребёнка
06.12.1924

Дочь: Антонида Егоровна

Отец ребёнка: Постников Егор Егорович

Рождение ребёнка
04.03.1927

Сын: Постников Леонид Егорович

Отец ребёнка: Постников Егор Егорович

Рождение ребёнка
20.07.1931

Дочь: Капитолина Егоровна

Отец ребёнка: Постников Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постников Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постников Егор Егорович