Постников Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Егор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
12.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
06.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
04.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
20.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постникова (Пичугина) Евдокия Егоровна

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