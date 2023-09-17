Постников Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1921
Рождение ребёнка
06.12.1924
Рождение ребёнка
04.03.1927
Рождение ребёнка
20.07.1931