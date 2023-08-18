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(Пичугина) Антонина Егоровна
(Пичугина) Антонина Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1919
Пол
Женский
Отец
Пичугин Егор Прокофьевич
1870 г.р.
Мать
Пичугина (Батюшева) Екатерина Степановна
Около 1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1919
Отец:
Пичугин Егор Прокофьевич
Мать:
Пичугина Екатерина Степановна
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