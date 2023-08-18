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(Пичугина) Антонина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1919

Отец: Пичугин Егор Прокофьевич

Мать: Пичугина Екатерина Степановна

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