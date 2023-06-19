Лемтюгова (Долбешкина) Кристина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемтюгова (Долбешкина) Кристина Ивановна

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Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Долбешкин Иван Степанович

Мать: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Лемтюгов Алексей Карпович

Отец ребёнка: Лемтюгов Карп

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мищенко Лидия Карповна

Отец ребёнка: Лемтюгов Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Лемтюгов Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемтюгов Карп

Смерть
1998
Кривой Рог, Дніпропетровська область