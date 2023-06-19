Лемтюгова (Долбешкина) Кристина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Лемтюгов Алексей Карпович
Отец ребёнка: Лемтюгов Карп
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мищенко Лидия Карповна
Отец ребёнка: Лемтюгов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Лемтюгов Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лемтюгов Карп
Смерть
1998
Кривой Рог, Дніпропетровська область