Долбешкина (Хлебаева) Арина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Хлебаев Евдоким Егорович
Мать: Матрена Сазоновна
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Гончарова Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лемтюгова Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемцегова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
Кривой Рог, Дніпропетровська область