Долбешкина (Хлебаева) Арина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбешкина (Хлебаева) Арина Евдокимовна

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Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Хлебаев Евдоким Егорович

Мать: Матрена Сазоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Долбешкин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Гончарова Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лемтюгова Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемцегова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Долбешкин Иван Степанович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбешкин Иван Степанович

Смерть
1956
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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