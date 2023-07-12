Лемтюгов Алексей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиОколо 1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Лемтюгов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Лемтюгова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемтюгов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Лемтюгова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лемтюгова Вера
Смерть
Около 1982