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Лемтюгов Алексей Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Лемтюгов Карп

Мать: Лемтюгова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Лемтюгова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемтюгов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Лемтюгова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемтюгова Вера

Смерть
Около 1982
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