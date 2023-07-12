Долбешкин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Долбешкин Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Гончарова Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лемтюгова Кристина Ивановна
Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемцегова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно