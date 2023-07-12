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Долбешкин Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Долбешкин Степан Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Долбешкин Мирон Иванович

Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Гончарова Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лемтюгова Кристина Ивановна

Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемцегова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбешкина Арина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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