Борисова (Лемтюгова) Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Лемтюгова) Татьяна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лемтюгов Карп

Мать: Лемтюгова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Василий

Смерть
Неизвестно