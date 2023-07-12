Борисова (Лемтюгова) Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лемтюгов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Василий
Смерть
Неизвестно