Лемтюгов Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемтюгов Карп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Лемтюгов Алексей Карпович

Мать ребёнка: Лемтюгова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мищенко Лидия Карповна

Мать ребёнка: Лемтюгова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Лемтюгова Кристина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемтюгова Кристина Ивановна

Смерть
1985
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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