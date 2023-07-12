Лемтюгов Карп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Лемтюгов Алексей Карпович
Мать ребёнка: Лемтюгова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мищенко Лидия Карповна
Мать ребёнка: Лемтюгова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Лемтюгова Кристина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Кривой Рог, Дніпропетровська область