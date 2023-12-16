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Ковалева Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1882 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван Иосифович

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.09.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Виктор Митрофанович Андрияш
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Сын: Ковалев Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Ковалев Иван Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-M?i=333&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
?.08.?
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Максим Сергеевич? Аршинов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Иван Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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