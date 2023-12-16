Ковалева Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1882 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ковалев Иван Иосифович
Восприемник
16.09.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Виктор Митрофанович Андрияш
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Сын: Ковалев Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Ковалев Иван Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-M?i=333&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
?.08.?
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Максим Сергеевич? Аршинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно