Ковалев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1894 ст.
Дата смерти21.01.1894 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894 ст.
Отец: Ковалев Иван Иосифович
Крещение
01.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.01.1894 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9VW-T?i=620&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.01.1894 ст.